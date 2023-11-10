В Палестине сообщили о гибели внучки главы политбюро ХАМАС
При ударе Израиля по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.
Там отметили, что Руа Хаммам Исмаил Хания являлась студенткой-медиком.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. 27 октября Израиль начал крупномасштабное наземное наступление в секторе Газа.
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