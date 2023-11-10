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В Палестине сообщили о гибели внучки главы политбюро ХАМАС

При ударе Израиля по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

В Палестине сообщили о гибели внучки главы политбюро ХАМАС
© globallookpress.com

Там отметили, что Руа Хаммам Исмаил Хания являлась студенткой-медиком.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. 27 октября Израиль начал крупномасштабное наземное наступление в секторе Газа.

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