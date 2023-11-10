Новый бомбардировщик США B-21 успешно совершил первый полет

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 успешно совершил свой первый полет. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что первый взлёт был осуществлён в Калифорнии с объекта компании Northrop Grumman. Как долго новый бомбардировщик был в воздухе, пока неизвестно.

B-21 был представлен широкой публике в конце 2022 года. Бомбардировщик имеет форму «летающего крыла», может нести ядерное оружие, а также умеет совершать дозаправку в воздухе на больших расстояниях. Ожидается, что он станет новым основным стратегическим бомбардировщиком США, постепенно вытеснив предыдущие модели B-1 и B-2.