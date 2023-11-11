Журналистка Энн Эпплбаум заявила в своей статье для американского журнала Atlantic, что, по мнению Запада, конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в этой стране.

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По ее словам, этот конфликт может завершиться так же, как когда-то закончилась Корейская война. Она пояснила, что границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и базами США. Эпплбаум добавила, что статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в журнале The Economist о патовой ситуации на фронте возобновила разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения огня в украинском государстве.