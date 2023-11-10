Подоляк заявил о необходимости скорректировать тактику ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским войскам необходимо пересмотреть тактику и стратегию. Газета.Ru
"У нас на 2024 год, ну, и на конец 2023-го совершенно четкое понимание, что нужно. Первое: несколько скорректировать тактику. <...> Несколько скорректировать стратегию с учетом доминантных преимуществ, которые есть у России", - сказал он. ТАСС
Советник признал, что результаты летнего наступления ВСУ далеки от ожидаемых. При этом он добавил, что наступательные операции украинской армии на ряде направлений еще не завершены. Российская газета