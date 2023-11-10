Подоляк заявил о необходимости скорректировать тактику ВСУ

"У нас на 2024 год, ну, и на конец 2023-го совершенно четкое понимание, что нужно. Первое: несколько скорректировать тактику. <...> Несколько скорректировать стратегию с учетом доминантных преимуществ, которые есть у России", - сказал он. ТАСС