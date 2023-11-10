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Подоляк: ВСУ следует скорректировать тактику с учетом нынешней ситуации

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским войскам необходимо пересмотреть тактику и стратегию. Газета.Ru

"У нас на 2024 год, ну, и на конец 2023-го совершенно четкое понимание, что нужно. Первое: несколько скорректировать тактику. <...> Несколько скорректировать стратегию с учетом доминантных преимуществ, которые есть у России", - сказал он. ТАСС

Советник признал, что результаты летнего наступления ВСУ далеки от ожидаемых. При этом он добавил, что наступательные операции украинской армии на ряде направлений еще не завершены. Российская газета

Подоляк заявил о необходимости скорректировать тактику ВСУ
© РИА Новости