В воздушное пространство Израиля вошли три летательных аппарата из Ливана
Пресс-служба армии Израиля сообщила, что в воздушное пространство страны вошли три летательных аппарата со стороны Ливана. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что два аппарата упали на территории Израиля, а третий был сбит силами ПВО.
«Некоторое время назад три летательных аппарата проникли на израильскую территорию из Ливана. Один был перехвачен силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля, другие два упали в одном из районов на севере», — рассказали в израильской армии.
Там также добавили, что угрозы в районе обнаружения летательных аппаратов на данный момент нет. «Инцидент исчерпан. По факту случившегося проводится проверка», — сказано в сообщении.
Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля заявил, что израильская армия готова к любому развитию событий на границе с Ливаном.