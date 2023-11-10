Зеленский заявил о необходимости сокращения зависимости от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами ставки верховного главнокомандующего, как добиться самостоятельности в обеспечении страны снарядами, ракетами, беспилотниками и бронетехникой.

"[Обсуждали] военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать более самодостаточными относительно снарядов, ракет, дронов и бронетехники", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания.

Согласно бюджету на 2024 год, Украина выделит на военные нужды $46,9 млрд.

На ставке также уточнили "планы и расчеты" для продолжения боевых действий, обсудили усиление системы противовоздушной обороны подконтрольного Киеву города Херсона и эвакуацию украинцев из Газы.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту 2024 года. Отмечается, что по прошествии половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.