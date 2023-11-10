Столтенберг призвал усилить НАТО после выхода России из ДОВСЕ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основные способы контроля над вооружением больше не действуют, так как Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Столтенберг сделал во время пресс-конференции в Берлине. Он также заявил, что по этой причине странам НАТО необходимо усилить оборону альянса.

Кроме того, Столтенберг также считает, что ответственность за прекращение ДОВСЕ лежит исключительно на России.

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — считает генсек.