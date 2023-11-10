Вооруженные силы Украины продемонстрировали всему миру несостоятельность вооружения НАТО, а заодно раскрыли большой секрет - уязвимость США, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Российская газета
«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-миллиметровую артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"?» — сказал Джонсон. Lenta.ru
Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявлял, что НАТО ничего не сможет сделать, чтобы остановить украинский конфликт. RT на русском