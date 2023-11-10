Экс-сотрудник ЦРУ: Украина показала несостоятельность оружия США и НАТО

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-миллиметровую артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"?» — сказал Джонсон. Lenta.ru