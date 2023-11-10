Генсек НАТО призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ

Основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поэтому странам НАТО необходимо усиливать альянс. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

Он также возложил на РФ ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).