Армия России нанесла удар по скоплению украинских военных в районе Работина

По скоплению украинских военных в районе Работина в Запорожской области нанесён удар, уничтожены порядка 55 военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.

Как утверждается, российские войска нанесли огневое поражение живой силе и военной технике 33-й механизированной бригады ВСУ в районе этого населённого пункта.