Вооружённые силы России с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов по объектам украинской армии, сообщает Минобороны РФ. RT на русском

Отмечается, что за этот период российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru

Кроме того, ВСУ потеряли за неделю на Южнодонецком направлении более 800 военнослужащих, танк и 12 боевых бронированных машин. ТАСС