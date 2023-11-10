Глава офиса Зеленского сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что конфликт на Украине можно сравнить с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал. Газета.Ru

Однако Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт. News.ru

По словам главы офиса Зеленского, на завершение конфликта влияет большое количество факторов, «но хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее». BFM.RU