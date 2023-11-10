Bloomberg: у Пентагона остался только $1 млрд для вооружения Украины

В распоряжении Пентагона остался всего $1 млрд для поставок военной помощи на территорию Украины, говорится в статье Bloomberg.

© RT на русском

Отмечается, что задержки с выделением финансирования вынудили Вашингтон начать ограничивать поток военной помощи для Киева.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, заявила, что новые поставки будут становиться всё меньше.