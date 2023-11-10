Idnes: Чехия безвозмездно передала Украине технику на $260 млн

Чехия безвозмездно передала Украине военную технику закупочной стоимостью более чем 260 миллионов долларов с февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает издание Idnes.

— Чехия безвозмездно передала Украине ненужные военные материалы из своих армейских запасов закупочной стоимостью более шести миллиардов крон, — говорится в материале.

Согласно информации издания, Киев получил от Праги четыре вертолета Ми-24 2005 и 2006 годов выпуска, 62 танка Т-64 и Т-72 модификации М1, произведенных в 1968-1993 годах, 131 боевую машину пехоты 1973-1999 годов выпуска.

В начале ноября в пресс-службе правительства ФРГ сообщили, что Германия передаст Украине еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников. Кроме того, Киев получит радары для наблюдения за воздушным пространством, разведывательные дроны, 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и прочую помощь.