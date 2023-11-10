Bloomberg: ЕС не сможет поставить Киеву миллион снарядов к весне

Евросоюз проинформировал страны-члены, что скорее всего не выполнит обещание до марта 2024 предоставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов. Как сообщает Bloomberg, соответствующее уведомление дипломатам ЕС направила Европейская служба внешних связей.

Напомним, что ранее ЕС обязался в течение года предоставить Украине боеприпасы. Сперва процесс должен был идти за счет увеличения существующих запасов, а после посредством контрактов о совместных закупках и увеличения производственных мощностей.

Представитель службы внешних связей отказался прокомментировать ситуацию, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений. Как отмечает агентство в своей публикации, срыв планов усложняет возможность Киева «идти в ногу с собственным российским производством».