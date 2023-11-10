ФРГ реализует совместные с Францией проекты танка и истребителя

Германия реализует совместные с Францией проекты нового танка Main Ground Combat System (MGCS) и нового истребителя Future Combat Air System (FCAS) в производстве которого также участвует Испания. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует РИА Новости.

«Я твердо намерен продолжить совместно с Францией разработку будущих истребителя и танка, FCAS и MGCS, и довести их до успешной реализации», — заявил Писториус.

С соответствующим заявлением глава оборонного ведомства выступил на конференции Бундесвера, где он опроверг заявления ряда СМИ о намерении Германии покинуть два проекта.