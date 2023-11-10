Картаполов объяснил введение уголовной ответственности для добровольцев

«Сейчас, например, получается так, что человек, вступая в добровольческое формирование, заключает контракт с министерством обороны, но никакой ответственности за нарушение его положений не несет. А нарушения, между тем, могут быть крайне серьезными. К примеру, отказ от выполнения приказа в боевой обстановке чреват очень тяжелыми последствиями — вплоть до гибели бойцов из числа сослуживцев и командного состава», — отметил Картаполов.