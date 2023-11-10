Картаполов объяснил введение уголовной ответственности для добровольцев

Картаполов рассказал, зачем вводят уголовную ответственность для добровольцев
Введение уголовной ответственности за воинские преступления и правонарушения для военнослужащих добровольческих формирований — один из этапов работы по приведению действующего законодательства к современным стандартам и вызовам. Об этом «Парламентской газете» 10 ноября заявил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.
По словам парламентария, таким образом, по сути, закрываются лакуны, образовавшиеся в законодательстве за минувшие годы.
«Сейчас, например, получается так, что человек, вступая в добровольческое формирование, заключает контракт с министерством обороны, но никакой ответственности за нарушение его положений не несет. А нарушения, между тем, могут быть крайне серьезными. К примеру, отказ от выполнения приказа в боевой обстановке чреват очень тяжелыми последствиями — вплоть до гибели бойцов из числа сослуживцев и командного состава», — отметил Картаполов.
Он добавил, что законопроект окончательно уравнивает добровольцев с контрактниками. Ранее предыдущее уравнивание шло по линии соцвыплат, гарантий и льгот, а теперь — по линии обязанностей и ответственности. Ответственность устанавливается и для участников военных сборов, в частности, гарнизонные суды наделяют правом судить их за преступления.
«С участниками сборов ситуация точно такая же. Человек заключил контракт, отправился на учебу. Если он во время учебы совершил воинское преступление, он должен быть привлечен к ответу», — заявил Картаполов.
По его мнению, законопроект востребован, и парламентарии сделают, чтобы принять его в максимально короткие сроки — настолько, насколько позволит регламент. После этого отдельно планируется проработать степень ответственности добровольцев и участников сборов.
«Это отдельный вопрос и подойти к нему нужно основательно. Но на мой взгляд, ответственность для них за разные категории преступлений и правонарушений должна быть такой же, как и для военнослужащих-контрактников», — заключил глава Комитета Госдумы по обороне.