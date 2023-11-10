СМИ: ВСУ используют машины скорой помощи как прикрытие
Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео, на котором люди в военной форме загружают в украинскую машину скорой помощи оружие. Канал отмечает, что на видео запечатлена перевозка ВСУ военных и оружия в гражданских скорых.
По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», видео демонстрирует ротацию украинских военных в Херсонской области.
В начале ноября командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» рассказал РИА Новости, что на Запорожском направлении ВСУ прикрываются мирным населением.
Он заявил, что украинские военные часто используют жилые здания в качестве опорных пунктов.
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