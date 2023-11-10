СМИ: ВСУ используют машины скорой помощи как прикрытие

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео, на котором люди в военной форме загружают в украинскую машину скорой помощи оружие. Канал отмечает, что на видео запечатлена перевозка ВСУ военных и оружия в гражданских скорых.