Артиллерия ЦАХАЛ ответила на обстрел ракетами из Ливана

Израиль ведет огонь по месту обстрела ракетами с территории Ливана
Артиллерия Армии обороны Израиля отвечает на обстрел противотанковыми ракетами с территории Ливана — ранее боевики выпустили несколько таких снарядов по посту ЦАХАЛ. Об этом сообщается на странице армии еврейского государства в соцсетях 10 ноября.
Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы страны, где завязались бои. ЦАХАЛ 10 октября вернул контроль над всеми своими территориями и продолжил наносить массированные удары по Газе, после чего начал наземную операцию.
«Некоторое время назад террористы выпустили несколько противотанковых ракет из Ливана по посту ЦАХАЛ в районе Манары на севере Израиля. Артиллерия ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источнику огня», — сказано в публикации.
Накануне «Парламентская газета» писала, что в результате обстрела района больницы «Аль-Авда» на севере сектора Газа Израилем был ранен медработник палестинского сообщества Красного Полумесяца (PRCS).