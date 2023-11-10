Артиллерия ЦАХАЛ ответила на обстрел ракетами из Ливана

Артиллерия Армии обороны Израиля отвечает на обстрел противотанковыми ракетами с территории Ливана — ранее боевики выпустили несколько таких снарядов по посту ЦАХАЛ. Об этом сообщается на странице армии еврейского государства в соцсетях 10 ноября.

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы страны, где завязались бои. ЦАХАЛ 10 октября вернул контроль над всеми своими территориями и продолжил наносить массированные удары по Газе, после чего начал наземную операцию.