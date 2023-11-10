В Кремле пообещали защищать военкоров

«Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнь не только на передовой, но также и дома в мирных условиях. То, что произошло с Коцом, красноречиво об этом свидетельствует. <…> Все они так или иначе находятся под ударом. Соответствующие ведомства им помогают, они знают, что делают, мы сами тоже будем соблюдать меры», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.