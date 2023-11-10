На Украине сообщили о начале обучения пилотов на F-16 в воздухе

Некоторые пилоты украинской армии, обучающиеся эксплуатированию американских истребителей F-16, уже проходят обучение в небе, сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. RT на русском
«Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — рассказал он. Lenta.ru
По словам Игната, процесс обучения украинских летчиков идет согласно плану. "Партнеры из НАТО хотят афишировать все, детализовать процесс обучения", - добавил официальный представитель ВВС Украины. ТАСС