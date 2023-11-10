Американский генерал сомневается, что Китай проведет операцию на Тайване

Генерал США, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается в планах Китая провести военную операцию на Тайване. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин «не обязательно» хочет захватить остров силой. Генерал считает, что для этого Пекин попробует использовать другие способы.

Браун-младший добавил, что обратился к китайскому генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии контактов, однако пока не взаимодействовал с ним напрямую. Агентство считает, что его слова могут быть доказательством ослабления напряженности вокруг Тайваня преддверии встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с китайским лидером.