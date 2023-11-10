Американский генерал сомневается, что Китай проведет операцию на Тайване
Генерал США, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается в планах Китая провести военную операцию на Тайване. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин «не обязательно» хочет захватить остров силой. Генерал считает, что для этого Пекин попробует использовать другие способы.
Браун-младший добавил, что обратился к китайскому генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии контактов, однако пока не взаимодействовал с ним напрямую. Агентство считает, что его слова могут быть доказательством ослабления напряженности вокруг Тайваня преддверии встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена с китайским лидером.
Напомним, что ситуация вокруг Тайваня осложнилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года. Китай неоднократно предупреждал о жестких ответных мерах, а после начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня, которые неоднократно продлевались.