Украину упрекнули в неправильности использования танков Leopard

Украина так и не научилась правильно эксплуатировать немецкие танки Leopard, иначе Киев рискует их потерять. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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— Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и беспилотников, — рассказал Экс.

Обозреватель также отмечает, что всего Украине планируется предоставить еще около 195 легковых танков Leopard 1A5, и несмотря на такое их количество, военная техника может быстро прийти в негодность при неправильном ее размещении, указано в материале Forbes.