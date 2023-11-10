Украину упрекнули в неправильности использования танков Leopard

Украину упрекают в неправильности использования немецких танков Leopard
Украина так и не научилась правильно эксплуатировать немецкие танки Leopard, иначе Киев рискует их потерять. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
— Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и беспилотников, — рассказал Экс.
Обозреватель также отмечает, что всего Украине планируется предоставить еще около 195 легковых танков Leopard 1A5, и несмотря на такое их количество, военная техника может быстро прийти в негодность при неправильном ее размещении, указано в материале Forbes.
В начале ноября в пресс-службе правительства ФРГ сообщили, что Германия передаст Украине еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников. Кроме того, Киев получит радары для наблюдения за воздушным пространством, разведывательные дроны, 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и прочую помощь.