"Адмирал Григорович" возвращается в состав Средиземноморской эскадры

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике возвращается в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В настоящее время фрегат совершает переход с Балтики в Средиземное море", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае ТАСС сообщал, что фрегат "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт.

Как сообщила пресс-служба королевского ВМФ Великобритании, когда "Адмирал Григорович" следовал через Северное море и британские каналы, его сопровождал фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) "Ричмонд" класса "Тип 23".