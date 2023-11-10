Источник: фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в состав Средиземноморской эскадры
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике возвращается в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник.
"В настоящее время фрегат совершает переход с Балтики в Средиземное море", - уточнил он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
В мае ТАСС сообщал, что фрегат "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт.
Как сообщила пресс-служба королевского ВМФ Великобритании, когда "Адмирал Григорович" следовал через Северное море и британские каналы, его сопровождал фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) "Ричмонд" класса "Тип 23".
"Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота.