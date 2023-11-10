Израильские танки окружили здание больницы "Ар-Рантиси" в Газе

Танки Армии обороны Израиля окружили здание детской больницы "Ар-Рантиси", расположенной в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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По его данным, детей из отделения интенсивной терапии пытаются эвакуировать из медучреждения, однако процесс сильно усложняется из-за израильской тяжелой техники рядом со зданием. Информации о том, сколько пациентов сейчас находится в "Ар-Рантиси", не приводится.