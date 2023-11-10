В Феодосии сбили два украинских беспилотника

Telegram-канал Baza сообщает, что два украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать морской нефтяной терминал в Феодосии в ночь на 10 ноября. По данным канала, российские военнослужащие сбили дроны из стрелкового оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перехватили два БПЛА над Крымом.

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Как уточняет Baza, один из беспилотников взорвался в воздухе, его обломки обнаружили в поле в 400 метрах от объекта. По данным канала, второй дрон сдетонировал на территории нефтебазы и при падении повредил металлическую конструкцию здания одной из местных электроподстанций.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ.