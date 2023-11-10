В Феодосии сбили два украинских беспилотника
Telegram-канал Baza сообщает, что два украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать морской нефтяной терминал в Феодосии в ночь на 10 ноября. По данным канала, российские военнослужащие сбили дроны из стрелкового оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перехватили два БПЛА над Крымом.
Как уточняет Baza, один из беспилотников взорвался в воздухе, его обломки обнаружили в поле в 400 метрах от объекта. По данным канала, второй дрон сдетонировал на территории нефтебазы и при падении повредил металлическую конструкцию здания одной из местных электроподстанций.
Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ.
До этого в Сети появились кадры, на которых беспилотник Вооруженных сил России протаранил украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции. По данным канала, в результате столкновения коптер ВСУ упал на землю и взорвался. Предполагается, что у него сдетонировала граната, прикрепленная к корпусу для нанесения удара по позициям ВС РФ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.