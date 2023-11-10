Forbes: ВСУ не научились обращаться с танками Leopard и потеряют их все

Вооруженные силы Украины до сих пор не научились обращаться с танками Leopard. Это может привезти к тому, что украинская армия потеряет эти танки, которые поставил Запад. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Чего украинцам не следует делать, так это того, что они часто делают со своими „Leopard 2“: гонять их небольшими группами, без особой поддержки пехоты, прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и беспилотников», — пишет автор материала.

Также в журнале добавили, что Киев потерял один из танков Challenger 2, которые поставила Великобритания.

На данный момент ВСУ должны получить порядка 195 легких танков Leopard 1A5, выпущенных в 1980 году. Они будут самыми многочисленными танками западного образца в арсенале Киева. Им смогут уступить только различные модели Т-72 и самодельный танк Т-64. Танки Leopard 1A5 будут поставлены для украинской армии в очень большом количестве. Но даже в таком объеме они не сильно повлияют на ситуацию на фронте, если ВСУ не развернут их правильно.

Также, в связи с тем, что пока Украина не сможет восстановить производство своих танков, то танки Запада будут единственными, на которые Киев сможет рассчитывать. По словам автора материала, подобное означает, что Украина должна научиться правильно использовать имеющиеся танки.