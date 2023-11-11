Стали известны используемые Украиной для атак по России типы беспилотников

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал два типа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак по территории России. Его цитирует News.ru.

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По словам эксперта, для этих целей Киев применяет дроны кустарного (с дальностью полета до 500 километров) и промышленного (до 1000 километров) производства.

«Они, как правило, несут небольшой заряд: гранату, мину, противотанковый снаряд. Их легко сбить, они не обладают малозаметностью», — раскрыл Липовой.