СМИ: при ударе по больнице в Газе погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть палестинцев погибли вследствие удара израильских войск по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, армия Израиля нанесла удар по территории рядом с отделением акушерства и гинекологии, что вызвало панику среди находившихся там пациентов.

В свою очередь телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины сообщил, что под артиллерийский обстрел также попал родильный дом, расположенный на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа". Зафиксирована гибель одного человека, ранен ребенок.