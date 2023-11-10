Мобилизация: последние новости на сегодня 10 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Медведев призвал Минобороны следить за регулярностью денежных выплат военным

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Российское Министерство обороны должно гарантировать, что выплаты денежного содержания военным будут осуществляться регулярно и следить за тем, чтобы никаких проблем с этим не возникало, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Это именно то, что гарантировано государством и в чем никаких проблем быть не должно», — заявил он.

Зампред также выразил надежду, что во всех подразделениях военного ведомства России за исполнением данных обязанностей будут смотреть «максимально строго».

Раненные в ходе СВО военные священники смогут получать выплаты

Инициатива о единовременных выплатах пострадавшему участнику специальной военной операции из числа гражданского персонала воинских частей, а также семьям погибших гражданских служащих, будет распространяться и на военных священников, сообщает «Москва 24» со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу).

По ее словам, соответствующий проект находится в проработке. Согласно инициативе, размер выплат составит 3 и 5 миллионов рублей.

Проект документа затронет военных священников, которые занимают должности помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, пострадавших в зоне спецоперации. Под инициативу также подпадают члены их семей.

Путин поблагодарил сотрудников МВД за проявленный во время СВО героизм

Российский президент Владимир Путин поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России, а также личный состав за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Глава государства выразил уверенность в том, что они продолжат профессионально и ответственно решать поставленные перед ними задачи.