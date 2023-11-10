После удара Израиля по школе в Газе погибли 25 человек

В результате удара Израиля по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли 25 человек, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия.

Он указал Al Jazeera, что в больницу поступили 25 погибших после обстрела школы «Аль-Бурак», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что жертвами удара Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, стали десятки человек.