После удара Израиля по школе в Газе погибли 25 человек
В результате удара Израиля по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли 25 человек, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия.
Он указал Al Jazeera, что в больницу поступили 25 погибших после обстрела школы «Аль-Бурак», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что жертвами удара Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, стали десятки человек.
В среду в управлении больниц палестинского анклава сообщили о вынужденном прекращении работы в секторе Газа 18 больниц. Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении ударов по семи больницам в секторе Газа, в результате которых 13 человек погибли и 140 получили различные ранения.