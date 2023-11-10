Группа бойцов российского спецназа уничтожила на передовой украинскую диверсионно-разведывательную группу, в составе которой был француз, рассказал РИА Новости разведчик из бригады «Днепр». По словам собеседника агентства, точное звание иностранца определить было невозможно, однако он мог быть офицером или командиром.

"Вероятнее всего, офицер. Мог быть и командиром", — отметил военнослужащий.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для ВСУ на фронте складывается тяжелая ситуация из-за нехватки людей. Украинская армия потеряла способность двигаться дальше на передовой, «держать фронт некому», подчеркнул политик. Он отметил, что все солдаты ВСУ либо ранены, либо уже погибли, несмотря на несколько лет подготовки. Резервы истощены, поэтому бойцов придется готовить из мирных граждан, которые никогда «оружия в руках не держали», резюмировал Соскин.