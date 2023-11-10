В Израиле заявили о 349 погибших в рядах ЦАХАЛ

Потери Армии обороны Израиля составляют 349 человек с начала резкого обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом заявил советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в интервью газете "Известия".

Отвечая на вопрос, какие сейчас потери со стороны Армии обороны Израиля и ХАМАС, советник Биньямина Нетаньяху отметил, что действия израильской армии ведут с необходимой осторожностью.

"Что касается наших потерь, для нас жизнь каждого солдата равна целому миру, поэтому действия армии ведутся решительно, но осторожно, - отметил Гендельман. С начала военной операции мы потеряли 32 солдата и офицера, в целом потери с учетом боев с террористами у армии составляют 349 человек".