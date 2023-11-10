Глава ЦБ Израиля спрогнозировал трудности в случае боев на северной границе
Если боевые действия начнутся на северной границе Израиля, это приведет к более серьезным проблемам для Иерусалима по сравнению с текущей эскалацией на юге, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центробанка Израиля Амира Ярона.
Так он ответил на вопрос о возможных сценариях развития конфликта в Израиле.
Отмечается, что сегодня страна сталкивается с достаточным количеством неопределенностей при текущей эскалации палестино-израильского конфликта на южной границе.
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