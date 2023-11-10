ЦАХАЛ заявил о перехвате подозрительной цели в небе на юге Израиля

Средства противовоздушной обороны Израиля использовали зенитный ракетный комплекс Patriot для перехвата "подозрительной цели".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ. "Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили подозрительную цель в районе Аравы на юге Израиля, используя систему "Яхалом" (Patriot)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цель не смогла проникнуть на территорию государства. 7 ноября позиции израильских войск, расположенные на спорных Голанских высотах, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Уточнялось, что на данной территории сработали израильские системы противоракетной обороны "Железный купол". До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что средства ПВО страны перехватили подозрительную воздушную цель недалеко от границы с Ливаном.