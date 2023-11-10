Названа особенность высокоточной винтовки Raptor

«Если попасть в триплекс механика-водителя, то он ослепнет практически, то есть у него не будет возможности наблюдать за дорогой, тем самым танк будет обездвижен. Подобное оружие, конечно, очень востребовано на фронте, потому что сейчас действуют даже не одиночные снайперы, а целые группы по несколько человек и решают задачи не только по выведению из строя проходного личного состава, но эти снайперские группы в состоянии даже предотвратить атаку противника, уничтожив командиров и выведя из строя наиболее активную часть атакующих», — сказал он.