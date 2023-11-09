Израиль сбил баллистическую ракету из Йемена

ЦАХАЛ перехватил ракету, которую запустили на территорию Израиля, в районе Красного моря. Об этом сообщается в Telegram-канале ВС страны.

«Была идентифицирована и успешно перехвачена в районе Красного моря ракета, которую запустили на территорию Израиля», — говорится в тексте.

Уточняется, что объект был сбит с помощью системы дальнобойной обороны Arrow 3. Кроме того указывается, что ракета не пересекла территорию Израиля и, предположительно, была перехвачена за пределами земной атмосферы.

По словам представителя ЦАХАЛ Авичая Адраи, которые приводит «РИА Новости», атака была совершена со стороны Йемена.