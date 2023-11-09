Госдеп назвал условие для членства Украины в НАТО

"Мы будем стараться гарантировать, что оказываемая нами помощь, будь то техника или обучение, подводит Украину все ближе и ближе к полной оперативной совместимости [с НАТО]. Мы пытаемся создать ситуацию, при которой имеются все составные части, гарантирующие, что Украина, когда придет время, будет полностью готова с самого первого дня стать членом НАТО, вносящим вклад [в коллективную безопасность]", - отметила Ким.