Госдеп назвал условие для членства Украины в НАТО

Госдеп заявил, что Украина войдет в НАТО, когда с этим согласятся все члены альянса
США настаивают на том, что Украину следует принять в НАТО, однако признают возможность этого лишь при наличии согласия всех стран - членов альянса. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.
"Президент [США Джо Байден] совершенно ясно высказывался на этот счет: будущее Украины - в НАТО, будущее Украины - в Европе. Сомнений в этом нет", - утверждала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
"Однако есть требования. Есть условия, которые должны быть выполнены", - признала Ким.
"Мы также очень ясно даем понять, что продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО. По мере нашего движения вперед вы увидите наши шаги, которые продолжают готовить Украину к членству. Когда придет этот момент. Когда все союзники согласятся, что момент настал", - подчеркнула дипломат, выступая на семинаре Атлантического совета в Вашингтоне.
"Мы будем стараться гарантировать, что оказываемая нами помощь, будь то техника или обучение, подводит Украину все ближе и ближе к полной оперативной совместимости [с НАТО]. Мы пытаемся создать ситуацию, при которой имеются все составные части, гарантирующие, что Украина, когда придет время, будет полностью готова с самого первого дня стать членом НАТО, вносящим вклад [в коллективную безопасность]", - отметила Ким.