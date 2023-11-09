Израиль начал использовать новую тактику против туннелей ХАМАС
Военные Израиля приступили к применению новых методов борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС во время операции в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
«Армия обороны Израиля начала пользоваться новыми системами для того, чтобы бороться и сражаться с теми, кто находится в туннелях, и для уничтожения туннелей. Это будет совершенствоваться в ближайшие дни. Все наши силы стараются найти новые решения для выполнения поставленных задач, и им это удается», — передают слова министра обороны журналисты ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала сражаться с движением ХАМАС в туннелях сектора Газа. Они считаются ключевой целью для Израиля. Общая протяженность туннелей — 500 километров. Там расположено несколько заводов с подземными бункерами, узкими коридорами и убежищами, передает MK.RU. Их строили с расчетом на то, что даже в случае ядерного взрыва производства продолжат работать под землей.