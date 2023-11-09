Израиль начал использовать новую тактику против туннелей ХАМАС

«Армия обороны Израиля начала пользоваться новыми системами для того, чтобы бороться и сражаться с теми, кто находится в туннелях, и для уничтожения туннелей. Это будет совершенствоваться в ближайшие дни. Все наши силы стараются найти новые решения для выполнения поставленных задач, и им это удается», — передают слова министра обороны журналисты ТАСС.