Исламистская группировка атаковала базу США в Сирии

Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. При этом он не привел данные о возможных жертвах, раненых или материальном ущербе.

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Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» атаковали базу американских оккупантов Эт-Танф в Сирии с помощью беспилотника, который поразил цель, — сообщает телеканал.

26 октября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники уже сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих. Огонь велся из реактивной установки залпового огня «Град».