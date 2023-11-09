Названы преимущества бесшумного миномета «Галл»

Бесшумный миномет 2Б25 «Галл» способен поражать укрепления и огневые точки противника на расстоянии до 1200 метров. Преимущества компактного миномета Андрей Кошкин в беседе с News.ru.

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По его словам, «Галл» — это карманная артиллерия, которая помогает подразделениям выполнять задачи.

«Иметь при себе переносную артиллерию — мечта командира, который организует общевойсковой бой. Можно нанести удар для уничтожения огневой точки или важного укрепленного сооружения, того же штаба, на дистанции 1200 метров», — сказал эксперт.

Миномет калибра 82 миллиметра разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института «Буревестник». Практическая скорострельность считающегося одним из самых бесшумных минометов «Галла» составляет 15 выстрелов в минуту.

В июле стало известно, что «Ростех» передал в войска первую партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Комплекс позволяет вести огонь, не покидая машину.