В Великобритании опасаются выхода России из ДОВСЕ

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это признак того, что Москва оснастит войска большим количеством новой военной техники, заявил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской Express. Фрир назвал выход из соглашения символическим шагом, который говорит о напряженности в отношениях Москвы и НАТО.

Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен Холодной войны, — считает Фрир.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Договор был подписан в Париже в 1990 году, затем в 1999-м в Стамбуле был подписан обновленный вариант документа, который ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году.