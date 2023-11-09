Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли в Запорожье

Несколько высокопоставленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает The Washington Post.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что церемония «превратилась в кровавую баню», в результате ракетного удара погибли как минимум 19 военнослужащих, в их числе несколько высокопоставленных офицеров.

Издание утверждает, что на мероприятии присутствовало около 100 военных. Приехавшие на место произошедшего врачи заявили, что ничего подобного не видели с начала российско-украинского конфликта.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили больше пяти танков Leopard за 10 дней.

Какие именно танки Leopard были поражены, он не уточнил. Сообщается, что почти все танки были уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет» и дронами-камикадзе.