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ЦАХАЛ заявил, что с 7 октября по Израилю выпущено 9 500 ракет

Израильские военные зафиксировали за время обострения обстановки в регионе, начавшегося 7 октября, запуски 9 500 ракет и десятков летательных аппаратов по территории страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ЦАХАЛ назвали число выпущенных по Израилю ракет
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"С начала войны в сторону Израиля было запущено порядка 9 500 ракет и десятки летательных аппаратов. Военнослужащие сил противовоздушной обороны перехватили сотни ракет в защищенных районах, а после входа сухопутных сил в сектор Газа очевидно заметное сокращение числа ракетных запусков", - говорится в сообщении.