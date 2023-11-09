В ЦАХАЛ назвали число выпущенных по Израилю ракет

"С начала войны в сторону Израиля было запущено порядка 9 500 ракет и десятки летательных аппаратов. Военнослужащие сил противовоздушной обороны перехватили сотни ракет в защищенных районах, а после входа сухопутных сил в сектор Газа очевидно заметное сокращение числа ракетных запусков", - говорится в сообщении.