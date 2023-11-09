Противокорабельную ракету ВСУ «Нептун» уничтожили на подлете к Крыму

Пресечена попытка ракетной атаки Вооруженных сил Украины с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации 9 ноября около 17:40 по московскому времени. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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— Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Накануне средства противовоздушной обороны ликвидировали девять и перехватили восемь беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом.

3 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Кроме этого, 5 ноября армия Южной группировки российских войск пресекла попытку ВСУ транспортировать на ремонт танковую машину Leopard 2, которую подбили в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.