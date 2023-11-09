Медведев: Киев посылает на поле бое «черт-те кого»

«Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед», — сказал он на встрече с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.