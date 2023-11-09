Медведев: Киев посылает на поле бое «черт-те кого»
Киев посылает на поле бое против России «черт-те кого». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед», — сказал он на встрече с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.
Медведев добавил, что последствия таких действий «понятны».
Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ разрешили брать ограниченно годных, имеющих неактивный туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ, а также с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами. Кроме того издание The New York Times сообщало, что Киев активно набирает в армию женщин.