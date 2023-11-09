Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех контрактах

Министерство обороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех скандальных контрактах о закупке боеприпасов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

© Lenta.ru

Речь идет о контрактах с украинской компанией «Львовский арсенал» о поставке 100 тысяч минометных мин, с хорватской WDG promet о 30 тысячах танковых выстрелов и со словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов. По данным издания, все три контракта провалились, а журналисты выяснили, что поставщики были связаны между собой.

Видео дня

Так, в октябре 2022 года государство заключило контракт со «Львовским арсеналом», стоимостью 1 миллиард 380 миллионов гривен (37,5 миллиона долларов). Практически вся сумма была уплачена заранее. Первые боеприпасы должны были поступить через месяц, но этого не случилось даже спустя год.

По данным «Общественного», компания оказалась вовсе не львовской, а киевской. В административном здании, занимаемом «Львовским арсеналом», отказались отвечать на вопросы журналистов. «Оно и не удивительно — "Львовский арсенал" изначально был в этом контракте лишь прокладкой», — сообщает автор статьи.

Как объясняют в издании, «Львовский арсенал» заключил контракт со словацкой компанией Sevotech и должен был получить средства от Минобороны и перечислить их дальше, оставив себе три процента. Журналисты выяснили, что и Sevotech оказались компанией-прокладкой, которая должна была передать деньги хорватской WDG promet.

«Эта компания создана только в августе 2022 года. Ее основатель, директор и вообще единственный работник — Матиас Зубак, сын скандально известного торговца оружием Звонка Зубака. Зубак-старший сделал себе имя на поставках оружия в Хорватию во время ее войны за независимость, в обход эмбарго ООН», — говорится в материале.

Но и WDG, отмечает «Общественное», не является производителем оружия — она должна была закупить амуницию на хорватском заводе Elmech Sintermak. Там заявили, что никогда не получали ни средств, ни сертификатов конечного пользователя. «Арсенал» успел перечислить только 30 процентов средств другим компаниям. После того, как стало понятно, что поставки просрочены, средства на счетах компании были арестованы по инициативе Минобороны.

Отмечается, что Минобороны также отдельно заключало контракты с Sevotech и WDG promet, которые также провалились.