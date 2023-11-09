Медведев: возможности отечественной оборонки вышли на невиданный уровень

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России. Вечерняя Москва
«Что касается вооружений... мы будем наращивать. И возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень», — заявил он. RT на русском
Он также отметил, что с 1 января 2023 года на контрактную службу в ряды Вооруженных сил России принято около 410 тысяч человек. Lenta.ru
25 октября количество контрактников набранных с начала 2023 года составляло почти 385 тысяч человек. Дмитрий Медведев отмечал, что более 1600 человек ежедневно заключают контракт с Минобороны РФ. Ura.Ru