Минобороны Украины сообщило о расходах в 2024 году

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова написала в соцсетях, что основной объем средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Киева, планируют направить на военные нужды. При этом часть из них предназначена Пентагону на восполнение переданного с собственных складов вооружения. Посол пояснила, что на восполнение оборонных товаров со складов минобороны США, а также возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины, предназначены $18 млрд.