Военный заявил об изменении тактики ВСУ

«Украина стала меньше использовать беспилотники не потому что они заканчиваются, а из-за изменения тактики, — сказал Кнутов. — Из-за ближневосточного конфликта боеприпасы США пошли в Израиль, следовательно, поставки на Украину сейчас затруднены. В этих условиях возникает вопрос об интенсивности ведения боевых действий, работы артиллерии, которая тесно связана с работой дронов. Если артиллерии требуется меньше информации, то и меньше дронов задействовано».